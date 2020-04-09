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По примеру Роналду: украинский футболист на карантине попросил жену его постричь

9 апреля, 15:53

Вадим Авдасев

Руслан Малиновский отдался во власть супруги, а сам сидел "в телефоне"

Во время карантина из-за пандемии коронавируса многим спортсменам приходится непросто. Поскольку освободилось много времени, а новые занятия находить не всегда сразу удается. К тому же никуда нельзя пойти, и доводится проводить много времени с родными. Украинский футболист Руслан Малиновский нашел в этом плюс, сделав свою жену домашним парикмахером. К слову, на днях мы писали, что Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки.

Напомним, сейчас 26-летний Малиновский выступает в Италии за "Аталанту". Карантин Руслан с женой Роксаной проводит в квартире в Бергамо. Кстати, недавно жена Малиновского пристыдила мужчину, который сморкался у нее под балконом. Чтобы не терять время даром, футболист решил подстричься, а его парикмахером стала супруга. Процесс запечатлели на видео прямо у пары на балконе.

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На днях Малиновский высказался о коронавирусе в Италии: "Сложно видеть столько смертей".

Тем временем игроки итальянских клубов согласились на понижение зарплат на время паузы в чемпионате.

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