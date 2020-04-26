Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

По примеру соседей? Польша готовится к возобновлению спортивных соревнований

26 апреля, 14:30

Андрей Фоменко

Популярные турниры по спидвею и футболу оживут уже в мае

Некоторые страны уже начинают "обратный отсчет" в борьбе с коронавирусом: то есть, потихоньку готовятся возвращаться к нормальной жизни. Так наши соседи, поляки, составили план возрождения спорта. Мы писали, что в Польше утвердили сроки возобновления чемпионата по футболу.

Власти Польши будут постепенно снимают карантинные ограничения на занятия спортом и готовятся к возобновлению спортивных мероприятий. Первый этап послабления карантина начался уже 20 апреля. На втором этапе, с 4 мая, восстановят работу стадионы, места для занятия спортом на открытом пространстве, где смогут упражняться до шести человек.

Далее, на третьем и четвертом этапах, начнут работу школьные спортзалы и спортивные сооружения, будут открываться бассейны, фитнес-центры, гимнастические залы. Но переход к этим этапам будет зависеть от количества заболеваний Covid-19. Чемпионаты страны по футболу и спидвею возобновят в конце мая, а в городах Спала и Валч откроют центры подготовки олимпийцев.

Реклама

В тренде
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция

Читайте, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС.

Смотрите, как дортмундская "Боруссия" и польская "Легия" забили 12 мячей в одном матче

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт Польша карантин чемпионат Польши коронавирус

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...