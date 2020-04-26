По примеру соседей? Польша готовится к возобновлению спортивных соревнований

Популярные турниры по спидвею и футболу оживут уже в мае

Некоторые страны уже начинают "обратный отсчет" в борьбе с коронавирусом: то есть, потихоньку готовятся возвращаться к нормальной жизни. Так наши соседи, поляки, составили план возрождения спорта. Мы писали, что в Польше утвердили сроки возобновления чемпионата по футболу.

Власти Польши будут постепенно снимают карантинные ограничения на занятия спортом и готовятся к возобновлению спортивных мероприятий. Первый этап послабления карантина начался уже 20 апреля. На втором этапе, с 4 мая, восстановят работу стадионы, места для занятия спортом на открытом пространстве, где смогут упражняться до шести человек.

Далее, на третьем и четвертом этапах, начнут работу школьные спортзалы и спортивные сооружения, будут открываться бассейны, фитнес-центры, гимнастические залы. Но переход к этим этапам будет зависеть от количества заболеваний Covid-19. Чемпионаты страны по футболу и спидвею возобновят в конце мая, а в городах Спала и Валч откроют центры подготовки олимпийцев.

Читайте, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС.

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