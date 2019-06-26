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По схеме 4-3-3: Луиш Каштру оценил новую игровую модель "Шахтера"

26 июня, 22:10

Новый наставник чемпионов Украины прокомментировал спарринг с "Лудогорцем", выигранный дончанами со счетом 3:0

Наставник "горняков" Луиш Каштру
Наставник "горняков" Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал первую победу команды, добытую под его руководством. Напомним, в среду, 26 июня, на сборе в Германии чемпионы Украины разгромили в своем стартовом спарринге болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами в составе "оранжево-черных" отличились бразилец с клаусулой в 150 млн евро Тете, Алан Патрик и чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан. Два ассиста – на счету Мораеса. При этом "Шахтер" играл с видоизмененной схемой 4–3–3. Места по краям обороны заняли Додо и Маркиньос Сиприано.

"Я доволен, – признал после матча с "Лудогорцем" новый наставник "Шахтера" Луиш Каштру. - С некоторыми футболистами мы тренируемся лишь третий день, с остальными – шестой. Команда выглядит немного уставшей, но это абсолютно нормально. Впечатления отличные. Ребята отдаются работе, принимают и понимают наши идеи. А сегодня провели очень качественную игру, несмотря на накопленную усталость. Выделять никого не буду - предпочитаю смотреть на команду как на семью: и в поединках, и вне поля. Что касается новой схемы, вначале может быть некоторая дискоординация, но это естественно. Работа всегда дает плоды. Главное, чтобы игроки выкладывались на тренировках и в матчах, что они и делают. Это начало пути. Уверен, с такими качествами мы сможем многого добиться в новом сезоне".

Видео голов в матче "Шахтер" – "Лудогорец"

Отвечая на вопрос, как Луиш Каштру настраивал команду в раздевалке на первый под своим руководством матч, португальский специалист сказал: "Атмосфера в раздевалке прекрасная, она такой уже и была. Наши болельщики ценят атакующий футбол, и мы, вне всяких сомнений, будем показывать именно такую игру. Результат – большое количество трофеев. Считаю, что для человека нет предела, и, если мы хотим оставаться примером в Европе, необходимо продолжать достигать лимитов, которых на самом деле нет. Если мы верим в то, что я сейчас сказал, ежедневная работа становится проще".


Накануне центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов рассказал, как проводит тренировки новый наставник "Шахтера" Луиш Каштру. И в чем их отличие от занятий Паулу Фонсеки .  "Всем нравится атмосфера на тренировках. Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно", – отметил Кривцов.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Луиш Каштру

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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