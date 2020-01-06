По стопам Михайличенко: Демьяненко после семилетней паузы вернулся к тренерской работе

Анатолий Демьяненко

Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил словацкий клуб "Нитра", сообщает официальный сайт клуба. В чемпионате Словакии "Нитра" занимает предпоследнее место. Главная задача Демяьненко на второю половину сезона – сохранение прописки в элитном дивизионе.

В минувшем году "Нитра" отметила 110-летие со дня своего основания. В чемпионате Чехословакии команда занимала 2-е место (1962) и 3-е место (1989). В чемпионате Словакии наивысшее достижение – 3-е место (2008).

Последним местом работы Демьяненко была луцкая "Волынь", которую он возглавлял в сезоне 2012/2013 годов. До этого он работал в киевском "Динамо", "Нефтчи" из Баку и узбекистаном "Насафе".

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Он выигрывал чемпионат Украины, дважды – Кубок и один раз Суперкубок страны. Вместе с "Нефтчи" стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана, а с "Насафом" завоевал серебряные призеры чемпионата Узбекистана и выиграл Кубок АФК – второй по значимости клубный турнир в Азии.

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Ответим, что в текущем сезоне бывшая команда Демьяненко "Динамо" выдало худший старт в истории. Прежде худшим считался сезон 2007/08, когда у "Динамо" Анатолия Демьяненко после шести сыгранных матчей было 9 баллов.

Смотрите, как "Динамо" провело свой последний матч в Лиге Европы:

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