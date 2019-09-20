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По стопам Роналду: Месси ушел в моду и запустил собственный бренд одежды

20 сентября, 11:57

Лео уходит в моду

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Instagram

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси начинает покорять мир моды. Ранее мы писали, что Криштиану Роналду представил свой именной парфюм.

Форвард представил в Барселоне свой бренд одежды. В течение месяца коллекция Месси будет выставляться в элитном магазине моды. Отмечается, что бренд-менеджером проектом стала сестра футболиста.

Месси позиционирует бренд как премиальный. Первая коллекция уже в продаже.

"Было приятно представить собственный бренд одежды. На сегодняшний день первая коллекция уже доступна для продажи. Всех обнял", – написал Месси в своем Instagram.

Футболка стоит 60 долларов, поло – 90 долларов, худи – 170 долларов, свитшот – 130 долларов.

Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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одежда Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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