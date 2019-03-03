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По стопам Сарри: Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии

Сегодня, 11:12

Норвежский тренер еще ни разу не проиграл в чемпионате Англии во главе "МЮ"

По стопам Сарри: Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии Футбол Норвежский тренер еще ни разу не проиграл в чемпионате Англии во главе "МЮ"

В 29-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера победил "Саутгемптон" (3:2). В составе хозяев поля голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 88). У проигравших отличились Ян Валери (26) и Джеймс Уорд-Прауз (75). На четвертой компенсированной минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не реализовал пенальти.

Таким образом, главный тренер "МЮ" продлил серию без поражений в АПЛ до 12 матчей – 10 побед и 2 ничьих.

Норвежский специалист, который в декабре 2018 года сменил на посту Жозе Моуринью, повторил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей без поражений в первом сезоне, который установил нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарри.

Напомним, что у бывшего тренера "Челси" Гуса Хиддинка была серия из 14 матчей без поражений с момента прихода в команду, но это был его второй "заход" на тренерский мостик лондонского клуба.

Напомним, что ранее в лондонском дерби "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста "Арсенала" Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Гарри Кейна с пенальти.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Маурицио Сарри, Уле-Гуннар Сульшер

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СЭ

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