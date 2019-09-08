"По субботам ведь всегда свадьбы": После крупного поражения в Вильнюсе устроили салют

Литва - Украина / Фото: Reuters

В матче отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Литву со счетом 3:0. Напомним, что на нашем сайте был доступен онлайн матча Литва – Украина.

Когда мы вернулись в отель со стадиона, в центре города – в аккурат за рекой напротив нашей гостиницы вдруг начался салют. Минут пять небо освещалось грандиозными "цветами" и "фонтанами" – очень круто смотрелось, особенно с верхних этажей отеля.

Наутро в шутку спросили у портье: "Это вы вчера так свое поражение отмечали?", он невозмутимо (чисто по-прибалтийски) ответил: "Нет, просто была суббота". И, видя наше недоумение, пояснил: "Ну, по субботам ведь всегда свадьбы. И кто побогаче – может себе позволить салют. У нас, в Вильнюсе, салюты очень любят. Есть даже праздник – День салютов. Кстати, скоро будет - 21 сентября. Приезжайте, вот тогда действительно будет на что посмотреть"

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А сегодня в Вильнюсе проходит ежегодный марафон по улицам города – проводится каждое второе воскресенье сентября. Визуально, в нем принимает участие раза в три больше народа, чем пришло вчера поддержать свою сборную в матче с Украиной. "Ну да, вот так у нас бывает", – вздыхает все тот же портье в нашем отеле.

Как мы писали ранее, стал известен исторический статус победы сборной Украины для Шевченко. Выигрыш в Вильнюсе оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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В свою очередь, Ярмоленко назвал справедливой победу Украины над Литвой. "Сегодня мы заслужили выиграть с таким счетом", – отметил по окончании поединка футболист "Вест Хэма".

Смотрите, как Украина громила Литву

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