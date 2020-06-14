Победа на новоселье: "Реал" не отпустил "Барселону" в отрыв и разобрался с "Эйбаром" на новой арене

Подопечные Зинедина Зидана забили три мяча уже в первом тайме

В воскресенье заканчивается первый "послекарантинный" тур испанской Ла Лиги. Растянулся он аж на четыре дня – с 11 по 14 июня. Узнавайте расписание, результаты и трансляции 28-го тура чемпионата Испании.

Сегодня вечером впервые после длительной паузы на очи публики предстал "Реал". Причем мадридская команда играла не на своей основной арене "Сантьяго Бернабеу", а на небольшом стадионе "Альфредо ди Стефано", рассчитанном на 6000 зрителей. Построен он был в 2006 году для фарм-клуба "сливочных" – команды "Реал Мадрид Кастилья". Соперником парней Зинедина Зидана был скромный "Эйбар", занимающий лишь 16-е место в турнире и думающий исключительно о сохранении прописки в элите.

Борьбы не получилось. Уже на четвертой минуте счет красивым ударом в "девятку" открыл немец Тони Кроос. А ближе к завершению первой половины, на 30-й и 37-й минутах, Серхио Рамос и Марсело довели счет до разгромного – 3:0.

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Однако во второй половине гости устроили хорошую проверку для Тибо Куртуа. Мяч попадал в перекладину ворот бельгийского вратаря, пару раз он спасал команду от гола, но все же разок не выручил – и Педро Бигас один мяч отыграл. Правда, на этом успехи "Эйбара" и закончились, а "Реал" не сильно усердствовал – 3:1.

Сегодня же "Атлетик" не пустил "Атлетико" в зону Лиги чемпионов.

Таким образом, "королевский" клуб набрал 59 очков и продолжил держаться от "Барселоны" на расстоянии всего двух пунктов.

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