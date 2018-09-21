Победа над "Ворсклой" стала для тренера "Арсенала" исторической

Сегодня, 19:37

Унаи Эмери является трехкратным победителем Лиги Европы

Унаи Эмери. Фото AFP
Унаи Эмери. Фото AFP

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери стал рекордсменом Лиги Европы по числу побед в этом турнире. Напомним, вчера, 20-го сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы команда Эмери принимала "Ворсклу" и одержала победу со счетом 4:2.

Таким образом, именно в поединке с полтавчанами главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери записал себе в актив 32-ю викторию в матчах Лиги Европы и достиг выдающегося рубежа в своей тренерской карьере.

Напомним, что Унаи Эмери является трехкратным победителем Лиги Европы. Трижды специалист приходил к триумфу во главе испанской "Севильи".

Киевское "Динамо" стартовало Лиге Европы ничьей с "Астаной" – 2:2. Команда Хацкевича дважды выходила вперед в матче, но упустила преимущество на пятой компенсированной минуте.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.
футбол, Лига Европы, Арсенал Лондон, Унаи Эмери

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