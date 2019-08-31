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Победа "ПСЖ" без Неймара и другие матчи четвертого тура чемпионата Франции

31 августа, 00:53

Парижане взяли легкие три очка на поле "Меца", а соперника "Александрии" ждет испытание "Марселем"

"ПСЖ" празднует победу над "Мецом"

"ПСЖ" празднует победу над "Мецом" / Фото: AFP

Четвертый тур чемпионата Франции стартовал с победы фаворита первенства "ПСЖ", который без Неймара в составе разделался на выезде с "Мецом" – 2:0. В активе парижан теперь девять очков. Но даже ничьей хватит "Ренну" в поединке с "Ниццей", чтобы вернуть себе единоличное лидерство в Лиге 1.

Отметим, что соперник "Александрии" по Лиге Европы "Сент-Этьен" в матче четвертого тура французского первенства ждет непростое испытание. "Зеленые" играют на выезде с "Марселем".

Смотрите, как "Сент-Этьен" играл в еврокубках с "МЮ"

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Как мы писали ранее, Неймар вернулся в кино. Как оказалось, бразилец из "ПСЖ" еще в начале года снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом". Однако из-за скандала с якобы изнасилованием, сцены с футболистом могли быть исключены из финальной версии ленты. Впрочем, так как обвинения в адрес игрока были сняты, персонажа Неймара вернули в сериал.

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Между тем, напомним, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжает восстанавливаться после травмы. В поединке третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы" 20-летний нападающий получил повреждение подколенного сухожилия и выбыл, ориентировочно, на месяц.

Чемпионат Франции, 4 тур

  • Пятница, 30 августа
  • 21:45 "Мец" - "ПСЖ" - 0:2
  • Суббота, 31 августа
  • 18:30 "Лион" – "Бордо"
  • 21:00 "Анже" – "Дижон"
  • 21:00 "Тулуза" – "Амьен"
  • 21:00 "Нант" – "Монпелье"
  • 21:00 "Ним" – "Брест"
  • Воскресенье, 1 сентября
  • 16:00 "Реймс" – "Лилль"
  • 16:00 "Ренн" – "Ницца"
  • 18:00 "Страсбур" - "Монако"
  • 22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ430110-29
2 РЕНН33005-19
3 ЛИОН32019-16
4 ЛИЛЛЬ32015-26
5 НИЦЦА32015-46
6 АНЖЕ32016-76
7 БРЕСТ31203-25
8 РЕЙМС31112-14
9 БОРДО31114-44
10 НАНТ31113-34
11 МОНПЕЛЬЕ31112-24
12 МАРСЕЛЬ31112-34
13 МЕЦ41124-64
14 СЕНТ-ЭТЬЕН31113-54
15 ТУЛУЗА31112-54
16 АМЬЕН31023-43
17 СТРАСБУР30211-32
18 НИМ30123-71
19 МОНАКО30122-81
20 ДИЖОН30031-50

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Источник: Сегодня|Спорт

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