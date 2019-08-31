Победа "ПСЖ" без Неймара и другие матчи четвертого тура чемпионата Франции

Парижане взяли легкие три очка на поле "Меца", а соперника "Александрии" ждет испытание "Марселем"

"ПСЖ" празднует победу над "Мецом" / Фото: AFP

Четвертый тур чемпионата Франции стартовал с победы фаворита первенства "ПСЖ", который без Неймара в составе разделался на выезде с "Мецом" – 2:0. В активе парижан теперь девять очков. Но даже ничьей хватит "Ренну" в поединке с "Ниццей", чтобы вернуть себе единоличное лидерство в Лиге 1.

Отметим, что соперник "Александрии" по Лиге Европы "Сент-Этьен" в матче четвертого тура французского первенства ждет непростое испытание. "Зеленые" играют на выезде с "Марселем".

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Как мы писали ранее, Неймар вернулся в кино. Как оказалось, бразилец из "ПСЖ" еще в начале года снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом". Однако из-за скандала с якобы изнасилованием, сцены с футболистом могли быть исключены из финальной версии ленты. Впрочем, так как обвинения в адрес игрока были сняты, персонажа Неймара вернули в сериал.

Между тем, напомним, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжает восстанавливаться после травмы. В поединке третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы" 20-летний нападающий получил повреждение подколенного сухожилия и выбыл, ориентировочно, на месяц.

Чемпионат Франции, 4 тур

Пятница, 30 августа

21:45 "Мец" - "ПСЖ" - 0:2

Суббота, 31 августа

18:30 "Лион" – "Бордо"

21:00 "Анже" – "Дижон"

21:00 "Тулуза" – "Амьен"

21:00 "Нант" – "Монпелье"

21:00 "Ним" – "Брест"

Воскресенье, 1 сентября

16:00 "Реймс" – "Лилль"

16:00 "Ренн" – "Ницца"

18:00 "Страсбур" - "Монако"

22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 4 3 0 1 10-2 9 2 РЕНН 3 3 0 0 5-1 9 3 ЛИОН 3 2 0 1 9-1 6 4 ЛИЛЛЬ 3 2 0 1 5-2 6 5 НИЦЦА 3 2 0 1 5-4 6 6 АНЖЕ 3 2 0 1 6-7 6 7 БРЕСТ 3 1 2 0 3-2 5 8 РЕЙМС 3 1 1 1 2-1 4 9 БОРДО 3 1 1 1 4-4 4 10 НАНТ 3 1 1 1 3-3 4 11 МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 2-2 4 12 МАРСЕЛЬ 3 1 1 1 2-3 4 13 МЕЦ 4 1 1 2 4-6 4 14 СЕНТ-ЭТЬЕН 3 1 1 1 3-5 4 15 ТУЛУЗА 3 1 1 1 2-5 4 16 АМЬЕН 3 1 0 2 3-4 3 17 СТРАСБУР 3 0 2 1 1-3 2 18 НИМ 3 0 1 2 3-7 1 19 МОНАКО 3 0 1 2 2-8 1 20 ДИЖОН 3 0 0 3 1-5 0

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