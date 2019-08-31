Победа "ПСЖ" без Неймара и другие матчи четвертого тура чемпионата Франции

Четвертый тур чемпионата Франции стартовал с победы фаворита первенства "ПСЖ", который без Неймара в составе разделался на выезде с "Мецом" – 2:0. В активе парижан теперь девять очков. Но даже ничьей хватит "Ренну" в поединке с "Ниццей", чтобы вернуть себе единоличное лидерство в Лиге 1.
Отметим, что соперник "Александрии" по Лиге Европы "Сент-Этьен" в матче четвертого тура французского первенства ждет непростое испытание. "Зеленые" играют на выезде с "Марселем".
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Как мы писали ранее, Неймар вернулся в кино. Как оказалось, бразилец из "ПСЖ" еще в начале года снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом". Однако из-за скандала с якобы изнасилованием, сцены с футболистом могли быть исключены из финальной версии ленты. Впрочем, так как обвинения в адрес игрока были сняты, персонажа Неймара вернули в сериал.
Между тем, напомним, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжает восстанавливаться после травмы. В поединке третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы" 20-летний нападающий получил повреждение подколенного сухожилия и выбыл, ориентировочно, на месяц.
Чемпионат Франции, 4 тур
- Пятница, 30 августа
- 21:45 "Мец" - "ПСЖ" - 0:2
- Суббота, 31 августа
- 18:30 "Лион" – "Бордо"
- 21:00 "Анже" – "Дижон"
- 21:00 "Тулуза" – "Амьен"
- 21:00 "Нант" – "Монпелье"
- 21:00 "Ним" – "Брест"
- Воскресенье, 1 сентября
- 16:00 "Реймс" – "Лилль"
- 16:00 "Ренн" – "Ницца"
- 18:00 "Страсбур" - "Монако"
- 22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|4
|3
|0
|1
|10-2
|9
|2
|РЕНН
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|3
|ЛИОН
|3
|2
|0
|1
|9-1
|6
|4
|ЛИЛЛЬ
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5
|НИЦЦА
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|АНЖЕ
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|7
|БРЕСТ
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|8
|РЕЙМС
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|9
|БОРДО
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|10
|НАНТ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|11
|МОНПЕЛЬЕ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|12
|МАРСЕЛЬ
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|13
|МЕЦ
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|14
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|15
|ТУЛУЗА
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|16
|АМЬЕН
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|17
|СТРАСБУР
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|18
|НИМ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|19
|МОНАКО
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|20
|ДИЖОН
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
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