Победа "Шахтера" над "Вольфсбургом" добавила Украине очков в таблице коэффициентов УЕФА

Наша страна пока остается на десятом месте европейского клубного рейтинга

В четверг состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них донецкий "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" в Германии, забив победный мяч незадолго до финального свистка – 2:1. Гостевая победа добавила Украине баллов в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, именно этот рейтинг определяет представительство стран в еврокубках. Ранее мы сообщали, что Украина занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. По итогам нынешнего сезона 2019/2020 определят количество клубов в Лиге Европы и Лиге чемпионов в сезоне 2021/2022.

За вчерашний успех "Шахтера" Украина получила два очка. Поскольку в Европе стартовало пять наших клубов, то эти два балла делятся на всех – получаем дополнительные 0,4 очка. Это не подняло Украину выше, но приблизило к Нидерландам, которые всех своих представителей в еврокубках уже потеряли.

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Если "горняки" и дальше продолжат выступать в подобном духе, то "сине-желтые" смогут претендовать на то, чтобы подняться на одну строчку. К тому же за выход в следующий раунд клубы получают бонусное очко.

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