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Победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером

26 августа, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

Румынский специалист стал первым наставником, выигравшим суперкубковый трофей с двумя разными командами

Победа "Динамо" над "Шахтером" 3:1 в матче за Суперкубок Украины сделала нового коуча киевлян Мирчу Луческу уникальным тренером – первым в истории, кто выигрывал этот трофей с двумя разными командами.

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Прежде Мирча Луческу семь раз завоевывал Суперкубок Украины, будучи главным тренером донецкого "Шахтера". Теперь же в активе 75-летнего румынского специалиста имеется и один выигрыш этого трофея у руля киевского "Динамо". Суммарно – восемь Суперкубков Украины.

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее Мирча Луческу прокомментировал выигрыш первого трофея с "Динамо". "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда", – заявил наставник киевлян.

Между тем наставник "Шахтера" посетовал на реализацию моментов. "Это кажется нереальным: у нас было полное доминирование, но реализовать его, к сожалению, не получилось", – сказал Луиш Каштру.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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