Победили коронавирус: суперзвезда китайского чемпионата Халк рассказал о новой жизни в Поднебесной

Бразильский форвард клуба «Шанхай СИПГ» говорит, что все спокойно, но без спиртового геля он на улицу не выходит

Знаменитый бразильский нападающий "Шанхай СИПГ", главная звезда китайского футбольного чемпионата Халк рассказал о возобновлении тренировок с командой, а также о возвращении Китая к нормальной жизни после вспышки COVID-19. Отметим, что в Поднебесной, в прошлом году ставшей первым очагом распространения коронавируса, на данный момент зафиксированы 84 тыс случаев заражения, 4637 человек скончались. Однако за минувшие сутки в Китае – всего один новый зараженный.

Халк и его жена Камила / Фото: Twitter

"Сейчас мы вернулись к нормальной жизни, – говорит Халк. – Мы должны принять все меры предосторожности. Выходя на улицу, если там толпа, мы должны надевать маски. Я всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его, когда у меня есть контакт с некоторыми вещами. Но здесь все гораздо спокойнее, в отличие от того, что было, когда мы уехали в феврале. Сейчас я уже вижу, что все работает нормально, в том числе рестораны. Мы видим, насколько важной была работа китайского правительства. Им удалось взять под контроль все. Результат пришел очень быстро, слава Богу. Я продолжаю надеяться, что весь мир сможет преодолеть эту деликатную и печальную ситуацию. Я прошу Бога дать всем силы пройти как можно быстрее".

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"Мы не знаем, когда начнется сезон, несмотря на то, что все нормально. Мы стремились начать играть, серьезно конкурировать, но в то же время мы понимаем, что ситуация должна быть очень осторожной. Возвращаться надо тогда, когда все хорошо, чтобы никому не рисковать. Я надеюсь, что люди смогут вернуться на стадионы. Мы просим вас вернуться как можно скорее, но когда это будет безопасно для всех", – добавил Халк, ранее выступавший за "Зенит" и "Порту", а также со сборной Бразилии выигравший Кубок конфедераций-2013.

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Ранее мы писали, что футболисты команды "Ухань Чжоэр" вернулись в город, где родился убийственный коронавирус. Китайские болельщики в масках бурно встречали команду на вокзале – пели песни и дарили игрокам цветы.

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