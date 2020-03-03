Победитель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" завершил карьеру футболиста

После перелома ноги Александр Кучер решил не возвращаться в игру и подался в тренеры

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Кучер завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил в эфире своей программы в YouTube журналист Игорь Цыганык. Сейчас 37-летний Кучер, прошлым летом сломавший ногу, уже проходит тренерские курсы.

Отметим, что Александр Кучер начал профессиональную карьеру в харьковском "Арсенале" в 2000 году. Позже выступал за "Металлург" Донецк, "Бананц", "Металлист", "Шахтер", "Кайсериспор" и "Карпаты".

В составе "Шахтера" Александр Кучер стал 7-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка и 3-кратным – Суперкубка Украины. Кроме того, в 2009 году Кучер с партнерами по "Шахтеру" выиграл последний в истории розыгрыш Кубка УЕФА.

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Что касается национальной сборной Украины, то в ее составе Александр Кучер провел 57 матчей.

Ранее мы сообщали, что в 41 год завершил карьеру чемпион мира по футболу. Бразильский защитник Лусио успел поиграть в Германии, Италии и даже Индии.

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