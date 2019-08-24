Победитель Лиги чемпионов преподал мастер-класс финалисту Лиги Европы

Ливерпуль - Арсенал / Фото: Instagram

В субботу, 24 августа, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Англии: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретился с финалистом Лиги Европы "Арсеналом". На нашем сайте была онлайн трансляция матча "Ливерпуль" – "Арсенал".

В течение первого тайма команды Унаи Эмери почти не было видно на поле. Хозяева с первых минут полностью перехватили инициативу и контролировали ход поединка. "Арсенал" хоть и пытался "огрызаться", но все на что способны были гости, так это несколько неточных ударов от Пепе. За такую не реализацию моментов их и наказали на 40-й минуте. Трент Александр-Арнольд навесил с углового, где в борьбе защитниками Джоэль Матип вколотил мяч в сетку.

Ничего не поменялось и во втором тайме. Ливерпуль по-прежнему контролировал игру и это вновь привело к голу. На 48-й минуте Давид Луис потянул Салаха за футболку. Судья все видел и указал на точку. К точке подошел сам пострадавший и реализовал пенальти. 2:0.

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Мог забивать Обамеянг на 54-й минуте. Пепе вывел форварда почти один на один, но он затормозил и, в итоге, пробил в Матипа, который успел вернуться. Как нужно реализовывать свои моменты показал Салах. Египтянин классно пробежал Луиса, вошел в штрафную, убрал под левую и пробил в дальний угол. Без шансов для воротаря. 3:0. Но "Арсенал" все-таки отыгрался благодаря Торейре. На 83-й минуте Обамеянг оказался с мячом в штрафной, скинул на Торейру, который пробил Адриана!

Лучшим игроком в этом поединке можно считать ван Дейка. Кстати, сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с защитником о заключении нового соглашения – действующее истекает летом 2023 года.

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Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Обладатель приза станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

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