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Победитель Лиги чемпионов стал тренером донецкого "Олимпика": контракт – на 2,5 года

4 июля, 20:28

Бразилец Жулио Сезар выигрывал главный евротрофей с "Реалом" и свободно говорит на четырех языках

По рукам! Владислав Гельзин и Жулио Сезар
По рукам! Владислав Гельзин и Жулио Сезар. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с новым главным тренером команды. Наставником "олимпийцев" стал 41-летний бразилец Жулио Сезар Сантос Коррейра, или просто Жулио Сезар. Сегодня он поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 2,5 года.

Отметим, что еще в конце июня президент "Олимпика" Владислав Гельзин представил футболистам и персоналу клуба нового наставника команды. Однако некоторое время Жулио Сезар работал в "Олимпике" без контракта. "Наши юристы пока прорабатывают все детали с агентом Жулио Сезара. Как только учтем все нюансы, подпишем соглашение", – говорил "Сегодня" президент клуба Владислав Гельзин. И вот стороны официально ударили по рукам. 

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Именитый в прошлом футболист Жулио Сезар, который в составе мадридского "Реала" выигрывал Лигу чемпионов-2000, добирался до Киева из Рио-Де-Жанейро почти сутки.

"Я здесь, чтобы задать новый вектор в развитии клуба. Мне очень нравится этот проект и я вижу возможность для роста. Для себя – как для тренера, для команды – в контексте улучшения качества игры и решения тех задач, которые возлагает на меня руководство "Олимпика", – заметил Жулио Сезра. - Рад находиться здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда я приезжал сюда в составе "Аустрии" играть против донецкого "Шахтера" в кубке УЕФА".

За свою карьеру бразилец надевал форму таких клубов, как "Маратон" (Гондурас), "Вальядолид", (Испания) "Реал" (Мадрид, Испания), "Милан" (Италия), "Реал Сосъедад" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аустрия" (Австрия), "Болтон" (Англия), "Тигрес" (Мексика), "Олимпиакос" (Греция), "Динамо" (Бухарест, "Румыния"), "Газиантепспор" (Турция), "Торонто" (Канада), "Паррильяс Уан" (Гондурас).

Интересно, что Жулио Сезар – полиглот. Он свободно говорит на четырех языках: португальском, испанском, английском и итальянском.

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В 2014 году "стоппер" завершил игроцкую карьеру и приступил к тренерской деятельности. В сезоне 2017/2018 Жулио Сезар работал с молодежью в академии мадридского "Реала", а последним местом работы молодого наставника был любительский ФК "Кристо Атлетико" (Паленсия). Бразилец имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Но работа в "Олимпике" будет его тренерским дебютом на профи-уровне.

Ассистентами главного тренера станут испанский специалист Хавьер Луруэно Лобо и, 28-летний Кирилл Куренко, который до недавнего времени возглавлял ФК "Минай". Антон Дяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларией будут тренировать вратарей.

Как сообщалось ранее, "Динамо" может выкупить его в любой момент": появились новые подробности загадочного трансфера Матара. Вопрос с сенегальской "машиной" по забиванию голов не закрыт. Он еще может оказаться в составе киевской команды – намекнул Владислав Гельзин.

Правда, позже появилась информация, что форвардом "Олимпика" заинтересовались в России. 21-летний Матар Дийе, который побывал на просмотре в киевском "Динамо", привлек интерес московских клубов.

Как забивает Матар Дийе

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Тег чемпионат Украины, Олимпик Донецк, Владислав Гельзин, Жулио Сезар

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Источник:

Официальный сайт ФК "Олимпик"

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