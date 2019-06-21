Победитель всех самых престижных футбольных турниров завершил карьеру

Испанский форвард Фернандо Торрес выигрывал чемпионат мира и Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы

До переезда в Японию Торрес играл в "Атлетико". Фото: AFP

Знаменитый испанский нападающий, выступавший за японский "Саган Тосу", 35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я хочу сообщить кое-что важное. После потрясающих 18 лет пришло время завершить карьеру", – написал Торрес в соцсетях. Чуть позже он обещает провести пресс-конференцию, на которой объяснит причины своего решения.

Фернандо выступает за "Саган Тосу" с лета 2018 года. В чемпионате Японии он провел семь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Торрес известен по выступлениям за мадридский "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и сборную Испании.

За свою карьеру Фернандо Торрес выигрывал все самые важные турниры – Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе "Челси", дважды побеждал в Лиге Европы с "Атлетико". В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира-2010, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

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