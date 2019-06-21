Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Победитель всех самых престижных футбольных турниров завершил карьеру

21 июня, 10:03

Испанский форвард Фернандо Торрес выигрывал чемпионат мира и Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы

До переезда в Японию Торрес играл в "Атлетико"
До переезда в Японию Торрес играл в "Атлетико". Фото: AFP

Знаменитый испанский нападающий, выступавший за японский "Саган Тосу", 35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я хочу сообщить кое-что важное. После потрясающих 18 лет пришло время завершить карьеру", – написал Торрес в соцсетях. Чуть позже он обещает провести пресс-конференцию, на которой объяснит причины своего решения.

Фернандо выступает за "Саган Тосу" с лета 2018 года. В чемпионате Японии он провел семь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Торрес известен по выступлениям за мадридский "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и сборную Испании.

За свою карьеру Фернандо Торрес выигрывал все самые важные турниры – Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе "Челси", дважды побеждал в Лиге Европы с "Атлетико". В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира-2010, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

Ранее мы писали, что Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины. Полузащитник киевского "Динамо" стоит на трансферном рынке 20 млн евро.

Напомним, что вчера Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "МанСити" 29 матчей - забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, Фернандо Торрес

Вы сейчас просматриваете новость " Победитель всех самых престижных футбольных турниров завершил карьеру". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В РФ рассказали, чего ждать от Путина по Донбассу

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Как жена Коноплянки радовалась дублю мужа в ворота сборной Сербии

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой

Усик заметно прибавил в весе перед дебютом в супертяжах (фото)

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Определился последний участник украинской Премьер-лиги

19 июня, 16:16

"Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Уход героя ЧМ: агент Супряги рассказал, когда форвард будет готов бороться за место в основе "Динамо"

18 июня, 11:26

Иван Пироженко утверждает, что стиль "Днепра-1" подходит Владиславу Супряге: "За год он станет сильнее"

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь