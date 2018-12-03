Победительница финала Лиги чемпионов в Киеве признана лучшей футболисткой года

Ада Хегерберг в прошлом сезоне выиграла национальный чемпионат, а также стала победительницей Лиги чемпионов

Нападающая "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг признана лучшей футболисткой 2018 года. В сезоне-2017/18 она выиграла национальный чемпионат, а также стала победительницей Лиги чемпионов среди женщин. Напомним, что в киевском финале Лиги чемпионов "Лион" обыграл "Вольфсбург".

На награду также претендовали Люси Броунз, Пернилль Хардер, Амандин Анри, Линдси Хоран, Сэм Керр, Фрэн Кирби, Саки Кумаги, Дженифер Маросан, Амель Майри, Марта, Лике Мартенс, Меган Рапиноу, Венди Ренар и Кристин Синклэйр. Церемония вручения наград по итогам года проходит 3 декабря в Париже.

Ранее мы писали, что первый в истории молодежный "Золотой мяч" вручили французу Килиану Мбаппе. Он стал победителем чемпионата мира 2018 года и был признан лучшим игроком турнира.

Также Мбаппе вошел в число претендентов на награду лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года – Golden Boy-2018. Интересно что он стал победителем этой награды в прошлом году.

Также мы сообщали, что Салах Месси и Неймар не попали в пятерку лучших игроков года по версии France Football: рейтинг всех игроков уже есть на нашем сайте.