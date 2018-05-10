Победителя Кубка России не пустят в еврокубки

Сегодня, 09:55

Бывший клуб Милевского впервые в истории завоевал трофей

Фото fctosno.ru
Фото fctosno.ru

"Тосно" из Ленинградской области, за который ранее выступал Артем Милевский, победил курский "Авангард" в финальном матче Кубка России по футболу и впервые в истории клуба стал обладателем трофея. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:1. На 10-й минуте отличился футболист "Тосно" Алексей Скворцов. Ответный мяч спустя шесть минут забил Игорь Киреев. Победу "Тосно" на 80-й минуте принес гол Резиуана Мирзова.

Тем не менее, победитель Кубка России уже точно не сможет выступить в еврокубках в следующем сезоне, заявил член комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

"Тосно" точно не сможет сыграть в еврокубках. Клуб не подавал заявку (на лицензию УЕФА – прим.), и все сроки прошли", – сказал Летин.

Победитель Кубка России должен был напрямую попасть в групповую стадию Лиги Европы, но с учетом ситуации с "Тосно" во втором по значимости еврокубке, согласно регламенту УЕФА, сыграет шестая команда чемпионата России.

Напомним, что вчера состоялся финал Кубка Украины – в Днепре "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0) благодаря голам Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого. Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Обзор финала Кубка Украины в Днепре.

А в Италии "Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии. "Ювентус" в 13-й раз в истории выиграл Кубок Италии.
футбол, Лига Европы, Кубок России, Тосно

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Источник:

Р-спорт

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