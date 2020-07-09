Победный пенальти "Динамо" в Кубке: Шабанов раскрыл удивительные подробности

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, точный удар которого в серии пенальти принес Киеву победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины-2020, рассказал о том, что творилось внутри него во время исполнения решающего 11-метрового. Напомним, основное и дополнительное время финального матча в Харькове завершилось вничью 1:1, а серия пенальти затянулась до 18 ударов. 18-м пробивал Шабанов.
- Все по "девяткам" били. Когда подходил, было страшно бить, – с улыбкой признался после игры Артем Шабанов. – Забил, хорошо.
- Думали ли, что до вас дойдет очередь бить пенальти?
- Думал, может, очередь ко мне не дойдет, и мы наконец-то выиграем. Но очередь дошла, пришлось бить. Признаюсь, очень волновался. Сначала хотел бить на силу, но в момент удара передумал. Решил бить в угол, закрыл глаза и забил.
- Какие теперь эмоции?
- Рады, что удалось победить, хоть и по пенальти, тем более что это мой первый Кубок Украины и, надеюсь, не последний. Счастье переполняет. Теперь с положительными эмоциями будем готовиться к ближайшим трем играм чемпионата Украины, которые нам предстоят, чтобы занять второе место. А потом можно будет и отпраздновать, – отметил Артем Шабанов.
Серия пенальти в матче "Динамо" – "Ворскла"
Ранее о победе над "Ворсклой" высказался тренер "Динамо". "Мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти", – заявил Алексей Михайличенко.
Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv
Все подробности в спецтеме Кубок Украины
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк