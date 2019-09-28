Победоносное возвращение: Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть "Эвертон"

Украинец пропустил два предыдущих матча "горожан" и заставил своих болельщиков понервничать

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинец Александр Зинченко вернулся в стартовый состав "Манчестер Сити" и помог своей команде обыграть "Эвертон" со счетом 3:1 в матче 7 тура чемпионата Англии. Напомним, что Хосеп Гвардиола предоставил украинцу отдых и не выпускал его она поле в двух предыдущих матчах, заставив понервничать болельщиков Александра.

Но сегодня украинец снова вернулся в строй и продемонстрировал, почему его считают основным левым защитником "Сити". За 90 минут Зинченко сделал 63 точные передачи из 64, а из шести его отборов лишь один был неудачным.

Возможно, непопадание Зинченко было связано не только с физической усталостью. В сети пошли слухи, что Зинченко женится на Владе Седан. На неизбежность этого события намекнула девушка украинского футболиста "Манчестер Сити", выложив у себя в Instagram фото с кольцом не безымянном пальце.

Реклама

Смотрите, как Зинченко и его девушка "отрывались" в отпуске

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Напомним, что сегодня другой украинец в Премьер-лиге Андрей Ярмоленко отметился вторым забитым мячом подряд. Украинец забил "Борнмуту", но его "Вест Хэм" не смог одержать победу.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Читайте также: Ярмоленко завоевывает Англию: украинец стал "Особенным" после гола во втором матче подряд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама