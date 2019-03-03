Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты всех матчей 20 тура чемпионата Украины
У "горняков" семь очков отрыва от киевлян, пике "Ворсклы" продолжается
На уикенде состоялись поединки 20-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" на выезде справился с "Черноморцем" (1:0) и сохранил лидерский отрыв в семь очков от "Динамо", которое в гостях одолело "Десну" (2:1). Правда, при этом киевляне потеряли своего форварда Франа Соля – получив травму, он не сможет помочь команде в матчах Лиги Европы с "Челси".
Отметим, что за два тура до финиша первого этапа чемпионата "Карпаты" потеряли даже теоретические шансы пробиться в топ-шестерку – за ее пределами "зелено-белых" оставил ФК "Львов", выигравший дерби на "Украине".
Результаты всех матчей 20-го тура УПЛ
Суббота, 2 марта
14:00 "Десна" – "Динамо" – 1:2
Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)
17:00 "Черноморец" – "Шахтер" – 0:1
Гол: Марлос (76, с пенальти)
Воскресенье, 3 марта
14:00 "Олимпик" – "Арсенал" – 0:1
Гол: Вакуленко (11, с пенальти)
14:00 "Заря" – "Ворскла" – 3:0
Голы: Силас (45+1), Громов (62), Караваев (77)
17:00 "Карпаты" – "Львов" – 0:1
Гол: Мехремич (35, автогол)
17:00 "Александрия" – "Мариуполь" – 1:1
Голы: Банада (90) — Зубков (15)
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