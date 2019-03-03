Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты всех матчей 20 тура чемпионата Украины

У "горняков" семь очков отрыва от киевлян, пике "Ворсклы" продолжается

"Шахтер" опережает "Динамо" на 7 очков. Фото upl.ua.

Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты всех матчей 20 тура чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c14/a32/5c7c14a3298ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c14/a32/5c7c14a3298ed.png 2019-03-03T19:54:00+02:00 Футбол У "горняков" семь очков отрыва от киевлян, пике "Ворсклы" продолжается

На уикенде состоялись поединки 20-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" на выезде справился с "Черноморцем" (1:0) и сохранил лидерский отрыв в семь очков от "Динамо", которое в гостях одолело "Десну" (2:1). Правда, при этом киевляне потеряли своего форварда Франа Соля – получив травму, он не сможет помочь команде в матчах Лиги Европы с "Челси".

Отметим, что за два тура до финиша первого этапа чемпионата "Карпаты" потеряли даже теоретические шансы пробиться в топ-шестерку – за ее пределами "зелено-белых" оставил ФК "Львов", выигравший дерби на "Украине".

Результаты всех матчей 20-го тура УПЛ

Суббота, 2 марта

14:00 "Десна" – "Динамо" – 1:2

Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)



17:00 "Черноморец" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Марлос (76, с пенальти)



Воскресенье, 3 марта

14:00 "Олимпик" – "Арсенал" – 0:1

Гол: Вакуленко (11, с пенальти)



14:00 "Заря" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Силас (45+1), Громов (62), Караваев (77)



17:00 "Карпаты" – "Львов" – 0:1

Гол: Мехремич (35, автогол)

17:00 "Александрия" – "Мариуполь" – 1:1

Голы: Банада (90) — Зубков (15)

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