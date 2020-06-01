Поближе к звездному родственнику: брат Неймара перешел во французский "Лион"

Бразильская традиция жить большими семьями хорошо известна во всем мире. Ее решил поддержать двоюродный брат знаменитого нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Его имя – Рау, и он далеко не так известен, как его родственник. Недавно Неймар снялся в фотосессии для глянцевого журнала с новой девушкой в образе Бонни и Клайда.

Рау нашел возможность перебраться из Бразилии во Францию. Однако выйти на профессиональный уровень парню не удалось, хотя он – воспитанник знаменитого "Сантоса". Рау выступает среди аматоров, а во Франции он подписал контракт с "Лионом", сообщила пресс-служба клуба. Эта команда выступает в первой региональной лиге – шестом по силе французском дивизионе. А клуб из Лиона, который играет во французской элите и часто в Лиге чемпионов, официально называется "Олимпик Лион".

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Внешнее сходство у Рау с его родственником просматривается – так же, как и татуировки на теле. На футбольном же поле его мастерство оставляет желать лучшего.

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