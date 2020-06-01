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Поближе к звездному родственнику: брат Неймара перешел во французский "Лион"

1 июня, 20:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Двоюродный брат нападающего "ПСЖ" будет выступать в аматорской лиге

Бразильская традиция жить большими семьями хорошо известна во всем мире. Ее решил поддержать двоюродный брат знаменитого нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Его имя – Рау, и он далеко не так известен, как его родственник. Недавно Неймар снялся в фотосессии для глянцевого журнала с новой девушкой в образе Бонни и Клайда.

Рау нашел возможность перебраться из Бразилии во Францию. Однако выйти на профессиональный уровень парню не удалось, хотя он – воспитанник знаменитого "Сантоса". Рау выступает среди аматоров, а во Франции он подписал контракт с "Лионом", сообщила пресс-служба клуба. Эта команда выступает в первой региональной лиге – шестом по силе французском дивизионе. А клуб из Лиона, который играет во французской элите и часто в Лиге чемпионов, официально называется "Олимпик Лион".

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Внешнее сходство у Рау с его родственником просматривается – так же, как и татуировки на теле. На футбольном же поле его мастерство оставляет желать лучшего.

Узнайте о том, что Неймар разбил яйцо о голову своего сына.

Смотрите, как Неймар забивал за "ПСЖ" в ворота "Сент-Этьена" во Франции

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футбол брат Пари Сен-Жермен Неймар Лион

Источник: xsport.ua

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