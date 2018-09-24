Почем живой футбол: сколько стоит поход на стадион в разных городах Украины

"Сегодня" изучила, сколько стоит посмотреть футбол со стадиона на матчах Премьер-лиги, при этом что-нибудь перекусить и облачиться в клубные цвета.

"ШАХТЕР". Стоимость самого дешевого билета на домашний поединок "горняков" в УПЛ – 50 гривен. Клубный шарфик обойдется в 150. А чтобы перекусить на "Металлисте", необходимо иметь 75-80 гривен (50 – за хот-дог и 30 за пиво либо 25 за колу).

"ДИНАМО". Попасть на футбол можно за 50 грн. Столько же вам обойдется пиво. На НСК "Олимпийский" можно покушать пиццу – ценовая политика зависит от наименования (от 50 до 65 грн). Шарфик в клубном магазине стоит 150 грн.

"ВОРСКЛА". Билеты на матчи чемпионата Украины стартуют от 35 грн. Облачиться в шарфик можно за 100 грн, но варианты подороже также присутствуют. Что касается перекусов, то в Полтаве налажена система кейтеринга, есть все, начиная от снеков и заканчивая сладостями с напитками. Из алкоголя – только пиво за 25 грн.

"ЗАРЯ". Клубный шарфик луганчан стоит столько же, как у грандов (150 грн), а вот попасть на "Славутич-Арену" на поединок УПЛ можно всего за 20 гривен. За джентльменский набор, включающий стакан пива и пачку чипсов/орешков, с вас возьмут еще 40 гривен.

"МАРИУПОЛЬ". Цена билетов на игры азовцев в УПЛ стартует от 40 гривен. Клубный шарфик предлагают за 120, за хот-дог нужно отдать 25 грн, столько же – за стакан колы. Пиво на стадионе им. Бойко под запретом.

"ОЛИМПИК". Все билеты на поединки дончан одной ценовой категории – 30 гривен. Это не касается матчей, когда в соперниках "Шахтер" и "Динамо", на них все билеты – по 50 грн. Клубный шарф пока не продается, его можно только выиграть в соцсетях. Но в самое ближайшее время "олимпийцы" планируют открыть свой интернет-магазин. Там шарфик можно будет купить за 150 грн. Пиво на стадионе "Динамо" под запретом. Продажу напитков и снеков курирует "Динамо".

"АЛЕКСАНДРИЯ". Билеты на стадион "Ника" стоят от 25 гривен. При этом, как заверили "Сегодня" в клубной пресс-службе, цена на тикеты неизменна, независимо от статуса матча. Даже на прошлогодние игры ЛЕ она была точно такой же. Клубный шарф александрийцев продается за 140 гривен, а вот перекусить можно относительно недорого (пирожки – по 7 грн, бутерброды с колбасой – по 15, слойки – по 18, стакан пива – 25).

"КАРПАТЫ". По стоимости самого дешевого билета львовяне конкурируют с "Шахтером" – 50 грн. Пиво на стадионе продают, но только безалкогольное. Шарфик стоит 150 грн.

"ЧЕРНОМОРЕЦ". Сходить на футбол в Одессе и в каком-то другом городе – это, как говорится, две большие разницы. Да, на стадионе есть такой же фастфуд, как и везде. Но больше нигде нет бабулек на стадионе, продающих тараньку. Цены разные и стартуют от 20 грн, но если хотите что-то подешевле, то возьмите лучше стаканчик жареного арахиса за 10 грн. Оригинальные цены и в клубном магазине. Так, шарфик можно купить за 152 грн, что делает атрибутику "моряков" самой дорогой. Билет на футбол стоит 20 грн, пиво, если любите, купите за 35.

"АРСЕНАЛ-КИЕВ". У "канониров" схожая ситуация с "Олимпиком", также арендующим стадион "Динамо" имени Лобановского. Правда, билеты дороже – от 40 грн. Найти клубный шарф трудно, но можно – рассчитывайте на 135 грн.

"ДЕСНА". За самый дешевый билет нужно заплатить 40 гривен, но если вы попадаете в число льготников (участники боевых действий, инвалиды и т. д.), можете приобрести тикет по социальным ценам (с 50%-й скидкой). Причем, купив самый доступный билет, вы окажетесь не за воротами, а на центральной трибуне, хотя и на угловых секторах – мест за воротами на стадионе им. Гагарина в Чернигове просто нет. Шарфики "Десны" – едва ли не самые дешевые среди команд УПЛ, всего по 100 гривен. Примерно в такую же сумму обойдется и кейтеринговый набор (бургер – 50 грн, хот-дог – 30, пиво/лимонад – 30, чипсы – 20).

"ЛЬВОВ". В отличие от соседей "Карпат", "горожане" пиво продают (30 грн), а билет и шарф у них дешевле – 30 и 130 грн соответственно. Можно купить также хот-дог (35 грн) или попкорн (20).

А как в Европе: недешевое удовольствие фанов

В этот уикенд состоялось немало интересных матчей на полях Европы. "Сегодня" заочно побывала на самых знаковых для украинцев поединках, выяснив, сколько стоит пойти на стадион для рядового европейского болельщика. За основу мы брали стоимость самого дешевого билета.

ПОСМОТРЕТЬ НА НАШИХ. Начнем с наших звездных легионеров – Ярмоленко ("Вест Хэм") и Коноплянки ("Шальке"). Благо их команды играли на домашних аренах, а в гости пожаловали лидеры чемпионата – "Челси" (0:0) и "Бавария" (0:2).

Сразу стоит сказать, что билеты надо было брать заранее. Особенно на игру с "аристократами". На вечер среды оставалось совсем немного тикетов, при этом самый дешевый стоил 65 фунтов (2425 грн). Если покупать за месяц, то можно было сэкономить аж 25 фунтов. Кстати, о клубе Романа Абрамовича: он продает самые дешевые билеты на футбол за очень дорого – в переводе на наши деньги это около 1700 гривен. С "Челси" по этому показателю может поспорить разве что "Реал" – доступность похода на "Сантьяго Бернабеу" оценивается в 50 евро. Естественно, речь о местах за воротами.

Самая дорогая закуска на стадионе "Тоттенхэма":

В Гельзенкирхене тикеты обойдутся дешевле. Посмотреть на игру Коноплянки, если бы он вышел, в матче с "Баварией" стоило всего 36 евро (1190 грн). А если взять "стоячие" места, то и того меньше – 13. А вот увидеть возможный дебют Лунина (не было даже в заявке) можно было всего за 25 евро. Его "Леганес", куда он перешел на правах аренды, гостил в Эйбаре. Правда, как для игры аутсайдеров Примеры цена немного кусается, но, похоже, не для местных, заполнивших стадион больше чем на половину.

Еще парочка суперинтересных событий для украинского болельщика прошли в Турции и Греции. "Акхисар" Селезнева, пропускавшего игру из-за дисквалификации, принимал "Галатасарай", а ПАОК двух Евгениев – Хачериди и Шахова – играл с АЕК Чигринского. Увидеть, как турецкий аутсайдер громит лидера (3:0) можно было за 250 турецких лир (1089 грн), но если подумать об игре заранее, то почти в два раза дешевле. В Греции посмотреть футбол вживую вышло "всего" за 15 евро, жаль только, что трое украинцев обосновались на скамейке запасных. Столько же, к слову, и в Бельгии, где "Серкль Брюгге" встречал "Генк" Малиновского.

Лучше всего для украинца в плане кошелька ходить на футбол в Беларуси, Молдове, Польше и даже Венгрии. К примеру, "Ференцварош" Реброва и Петряка на матчи с топовыми командами (а "Уйпешт" в следующем туре к таковым относится) продает билет за ворота за 2350 флоринов (240 грн), на середняков и аутсайдеров почти на 50% меньше. Дерби Богданова ("Арка") и Костевича ("Лех") – 1:0 в пользу полузащитника, но он просидел в запасе, – в Польше стоило и вовсе 13 злотых (100 грн).

СТАДИОННАЯ КУХНЯ. Футбольный фастфуд в Европе очень распространен. В зависимости от региона отличается и меню фаната. В Британии очень популярны мясные пироги, в более северных странах – горячие бульоны и супы. Моду в центральной Европе в плане закусок задает Германия с ее колбасками и пивом, в южной (в основном Италия и Франция) – преобладают сэндвичи. Ну и куда без семечек. Если вы думаете, что их щелкают только в Украине и других странах бывшего Союза, то ошибаетесь. Семечки безумно любят в Испании и во всех балканских странах, а также в Венгрии. Наиболее непритязательны фанаты на Фарерах, но не в этом суть – напитки и сладости носят и продают им 12-летние футболисты из детских школ, которые таким образом собирают деньги на то, чтобы летом поехать на турниры в другие страны.