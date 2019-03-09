"Почему Бойко спрятал руки за спиной?": названа причина разгрома "Динамо" в Лиге Европы

Если бы не странная техника голкипера киевлян, они бы не пропустили третий мяч от "Челси"

Денис Бойко. Фото: Getty Images

"Почему Бойко спрятал руки за спиной?": названа причина разгрома "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3b1/aff/5c83b1aff1a6c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3b1/aff/5c83b1aff1a6c.png 2019-03-09T14:34:00+02:00 Футбол Если бы не странная техника голкипера киевлян, они бы не пропустили третий мяч от "Челси"

Английский вратарь Дэвид Прис, выступавший за "Дарлингтон", "Абердин" и "Силькеборг", прокомментировал третий гол "Челси" в ворота "Динамо" в первом матче 1/8 Лиги Европы (3:0).

Где руки Бойко? А они спрятаны за спиной!

"Если бы Бойко не использовал эту технику держания рук за спиной, он бы не пропустил третий мяч. В голове не укладывается, зачем он это делал", - написал в своем твиттере 42-летний Прис.

Если поражение в два мяча еще оставляло кой-какие шансы "Динамо" в ответной встрече 14 марта, то после разгромных 0:3 о них говорить не приходится.

Напомним, "Динамо" пропустило третий мяч от "Челси" на "Стэмфорд Бридж" на 90-й минуте в ходе контратаки "синих". В момент, когда Каллум Хадсон-Одои наносил удар, вратарь "Динамо" Бойко, словно его связали, держал руки за спиной, и попытался среагировать уже слишком поздно.

Как мы сообщали, перед игрой с "Челси" Денис Бойко стал фигурантом неоднозначной ситуации в лагере "Динамо". Польский защитник киевлян Томаш Кендзера неправильно ответил на вопрос от словенца Беньямина Вербича, за что тот дал поляку задание написать курьезное сообщение в командный чат. Кендзера поинтересовался в чате у партнеров по команде, кто стащил его трусы. Денис Бойко, поставив под этим сообщением четыре смайлика, показал, что просто угорает со смеху. Видео этой истории позже попало в публичный доступ.

Также сообщалось, что другой вратарь, Каспер Шмейхель, в Англии забил потрясающий гол пяткой.

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