"Почему футболисты стали козлами отпущения?": Руни – против сокращения зарплаты игрокам

Футболист готов помочь, если правительство обратится к нему с просьбой

Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни, защищающий цвета "Дерби Каунти" из второго по силе дивизиона страны, раскритиковал предложение сократить зарплату игрокам Премьер-лиги на 30%. Ранее Ассоциация профессиональных футболистов выразила мнение, что сокращение зарплат футболистам нанесет ущерб здравоохранению.

"Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестер или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но ровно до тех пор, пока знаю, куда идут средства. Я в состоянии оказать материальную помощь. Но далеко не все футболисты находятся в одинаковом положении. И внезапно абсолютно всех игроков просят отказаться от 30% зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

События последних дней – это позор. Например, министр здравоохранения сказал, что игрокам АПЛ следует снизить зарплату, хотя должен был донести до нации последние сведения о самом крупном кризисе в нашей жизни. Почему зарплата футболистов вообще была у него в голове? Неужели он отчаянно пытался отвлечь внимание от ситуации с пандемией в стране?

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Уэйн Руни. Фото: dcfc.co.uk

Еще мне показалось странным, что решение о сокращении зарплат было обнародовано, хотя должно было остаться за закрытыми дверями. Почему? Такое чувство, что футболистов хотят пристыдить, загнать в угол. Мы легкие мишени.

Большим клубам не требуется снижать зарплаты игрокам. Если вы утверждаете, что подобные меры необходимы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чтобы выжить, тогда футбол находится в гораздо худшем положении, чем мы можем себе представить", – приводит слова Руни The Sunday Times.

Ранее в Англии назвали гигантскую сумму, которую потеряют из-за остановки футбольного чемпионата. Клубы пытаются убедить футболистов пойти на снижение зарплаты.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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