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"Почему мне должно быть обидно?": реакция Коноплянки на невыход на поле

8 сентября, 12:42

Кинзерский Эдуард

Евгений был немного не в настроении

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Facebook

Сборная Украины по футболу обыграла команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Мы вели онлайн Литва – Украина на нашем сайте.

Видимо, игровой практики в виде одного проведенного тайма в спарринге "Шахтер" – "Колос" для Евгения Коноплянки оказалось недостаточно, чтобы претендовать на место в составе сборной Украины в поединке с литовцами.

В итоге 10-й номер "сине-желтых", хотя и попал в заявку на игру, но весь матч просидел в запасе. Но когда после игры Конопа, покидавший стадион ЛФФ в компании теперь уже одноклубника Матвиенко, услышал от "Сегодня":

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"Женя, не обидно, что так и не сыграл сегодня?", недоуменно фыркнул в ответ: "А почему мне должно быть обидно?".

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евгений Коноплянка сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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