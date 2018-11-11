Почему не состоялся финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе

Сегодня, 10:22

Ливень не позволил провести матч "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт"

Стадон &quot;Бомбонера&quot; залило водой. Фото AFP
Стадон "Бомбонера" залило водой. Фото AFP

Вчера в Буэнос-Айресе должен был состояться первый матч финального противостояния Кубка Либертадорес – турнира, в котором с 1960 года определяется клубный чемпион Южной Америки (аналог европейского Кубка чемпионов) – между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Но игра не состоялась из-за сильного ливня, который накрыл столицу Аргентины.

04_01

Организаторы надеялись всего лишь отложить игру на несколько часов, но поле было залито водой, поэтому было принято решение провести встречу на следующий день. Ожидаемое начало встречи сегодня в 21:00 по киевскому времени. Ответный поединок запланирован на 24 ноября.

280332-01-08

Отметим, что "Бока Хуниорс" в случае триумфа может повторить рекорд "Индепендьенте", выиграв Кубок Либертадорес седьмой раз в истории. Последний раз "Бока" побеждала 11 лет назад, а шесть лет назад была в финале, но проиграла "Коринтиансу".

В активе "Ривер Плейт" – три триумфа (последний – в 2015 году).

Отметим, что вчера синоптики прогнозировали дождь и в Сан-Паулу, но квалификация Гран-при Бразилии почти полностью прошла на сухой трассе, а выиграл ее досрочно гарантировавший себе чемпионский титул "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон.

Недавно мы сообщали, что болельщики поспорили о победителе Кубка Либертадорес, после чего один из них сжег дом другого.
Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Кубок Либертадорес

Вы сейчас просматриваете новость "Почему не состоялся финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Кристиан Попиела. Фото ФК "Кальяри"

Сразу два смертельных ДТП случилось с участием футболистов

10 Сентября, 22:44

В Польше насмерть разбился экс-игрок "Кальяри", а в Аргентине бывший талант стал виновником двух смертей

Футбол

Карлос Тевес. Фото AFP

Знаменитый аргентинский футболист Карлос Тевес анонсировал завершение карьеры

14 Мая, 19:20

Футболист не намерен сразу после завершения карьеры работать тренером
Загрузка...
Загрузка...