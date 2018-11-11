Почему не состоялся финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе

Вчера в Буэнос-Айресе должен был состояться первый матч финального противостояния Кубка Либертадорес – турнира, в котором с 1960 года определяется клубный чемпион Южной Америки (аналог европейского Кубка чемпионов) – между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Но игра не состоялась из-за сильного ливня, который накрыл столицу Аргентины.

Организаторы надеялись всего лишь отложить игру на несколько часов, но поле было залито водой, поэтому было принято решение провести встречу на следующий день. Ожидаемое начало встречи сегодня в 21:00 по киевскому времени. Ответный поединок запланирован на 24 ноября.

Отметим, что "Бока Хуниорс" в случае триумфа может повторить рекорд "Индепендьенте", выиграв Кубок Либертадорес седьмой раз в истории. Последний раз "Бока" побеждала 11 лет назад, а шесть лет назад была в финале, но проиграла "Коринтиансу".

В активе "Ривер Плейт" – три триумфа (последний – в 2015 году).

Отметим, что вчера синоптики прогнозировали дождь и в Сан-Паулу, но квалификация Гран-при Бразилии почти полностью прошла на сухой трассе, а выиграл ее досрочно гарантировавший себе чемпионский титул "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон.

Недавно мы сообщали, что болельщики поспорили о победителе Кубка Либертадорес, после чего один из них сжег дом другого.