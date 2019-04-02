"Почему нет?": Моуринью – о возможной работе в бывшей команде Тимощука
Знаменитый португалец озвучил свой каприз – он хочет выиграть с новым клубом Лигу чемпионов
Португалец Жозе Моуриньо приоткрыл завесу тайны над своим будущим. В интервью изданию Record Особенный рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить тренерскую карьеру.
"В Германии я еще не работал. Почему нет? Посмотрим, – заявил Моуринью. - Я бы хотел постараться выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и взять пятое чемпионство в пяти разных лигах. Но мне не всегда удается получить то, чего я хочу, а мои тренерские амбиции этим капризом не ограничиваются".
Напомним, ранее появились слухи, что Моуринью летом может стать новым коучем бывшей команды украинца Анатолия Тимощука – "Баварии". Руководство мюнхенского клуба рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему главному тренеру Нико Ковачу, под руководством которого "Бавария" рискует проиграть Дортмунду титул чемпионов Германии. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить Моуринью, но он был занят.
Как сообщалось ранее, в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира входят двое безработных. Одним из них является Моуриньо, годовой заработок которого составил 31 миллион евро.
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