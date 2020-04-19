"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневе

Президент знаменитого французского клуба, 8-кратного чемпиона страны "Нанта" Вальдемар Кита призвал игроков вернуться к тренировкам в самое ближайшее время. По его словам, футболисты – не лучше других людей, которые продолжают трудиться в условиях пандемии.

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"Верю, настало время возобновить нормальную жизнь, – заявил в интервью Le Parisien босс "Нанта" польский миллионер Вальдемар Кита. – Некоторые ходят на работу, встают в пять утра и едут на метро, чтобы заработать 1200 евро в месяц. При этом их безопасность находится под угрозой. Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться на работу? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? В этом нет логики. Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?"

Реклама Вальдемар Кита / Фото: Twitter

По последним данным, во Франции зафиксировано 153 тысячи случаев заражения коронавирусом. От него в этой стране скончалось более 19 тысяч человек.

Ранее футбольные фанаты Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей.

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