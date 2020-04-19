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"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневе

19 апреля, 17:55

Олег Люлька

Босс 8-кратного чемпиона Франции «Нанта» Вальдемар Кита призвал игроков вырваться из своего "пузыря"

Президент знаменитого французского клуба, 8-кратного чемпиона страны "Нанта" Вальдемар Кита призвал игроков вернуться к тренировкам в самое ближайшее время. По его словам, футболисты – не лучше других людей, которые продолжают трудиться в условиях пандемии.

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"Верю, настало время возобновить нормальную жизнь, – заявил в интервью Le Parisien босс "Нанта" польский миллионер Вальдемар Кита. – Некоторые ходят на работу, встают в пять утра и едут на метро, чтобы заработать 1200 евро в месяц. При этом их безопасность находится под угрозой. Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться на работу? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? В этом нет логики. Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?"

Вальдемар Кита

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Вальдемар Кита / Фото: Twitter

По последним данным, во Франции зафиксировано 153 тысячи случаев заражения коронавирусом. От него в этой стране скончалось более 19 тысяч человек.

Ранее футбольные фанаты Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей.

Смотрите, как чемпион Франции "ПСЖ" перед пандемией выбил из Лиги чемпионов "Боруссию"

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чемпионат Франции Нант Вальдемар Кита

Источник: Championat.ru

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