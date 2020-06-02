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Почему сразу не весь состав? Английский клуб предлагает ввести девять замен после карантина

2 июня, 13:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

ФИФА временно разрешила проводить пять замен, но лондонцам оказалось этого мало

Руководство лондонского "Челси" предложило после возобновления чемпионата Англии увеличить количество замен стрех до девяти. Ранее ФИФА разрешила клубам проводить пять замен в матче, но в лондонском клубе посчитали, что этого мало.

Английский футбол вернется 17 июня, спустя три месяца после карантина. Доиграть сезон Премьер-лиги планируют до начала августа, поэтому календарь матчей будет намного интенсивнее, чем в обычное время. По мнению представителей "Челси", девять замен позволят снизить травматичность игроков.

Ранее мы писали, что в Англии хотят заменить болельщиков шумом из популярной видеоигры. Организаторы хотят улучшить телевизионную трансляцию после возобновления сезона в Англии.

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На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Ливерпуль". Мерсисайдцы опережают "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко на 25 очков, но имеют на один матч больше. Третье место занимает "Лестер", отстающий от "Сити" на четыре балла. "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает 16-е место и ведет борьбу за выживание.

Смотрите, как перед началом карантина лидер АПЛ "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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футбол чемпионат Англии Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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