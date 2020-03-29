Почему украинец Хачериди никак не дебютирует за "Динамо" Милевского: названа неожиданная причина

В 2020 году чемпионы Беларуси провели уже пять официальных встреч

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди после перехода в команду Артема Милевского в конце 2019 года никак не может за нее дебютировать. В 2020 году чемпионы Беларуси провели уже пять официальных встреч, но Хачериди так и не вышел на поле – в двух из них украинец сидел в запасе, а в трех, включая два последних поединка, даже отсутствовал в заявке. Ранее мы писали, что Хачериди дали прозвище в честь российского хип-хоп-исполнителя.

Причину отсутствия Евгения в заявке в последних матчах озвучил главный тренер белорусской команды Сергей Ковальчук. Напомним, что вчера "Динамо" Брест переиграло "Слуцк" благодаря голу Милевского на 19 минуте.

"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Поэтому пока он вне игры", – сказал Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 5".

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо"

Напомним, что украинец Хачериди – самый дорогой игрок чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt. Аналитики портала оценили бывшего защитника киевского "Динамо" в 1,75 млн евро. При этом вице-капитан брестского "Динамо" 35-летний Артем Милевский, которого оценивают в 100 тыс. евро, не попал даже в первую сотню.

Напомним, что в начале марта команда Милевского и Хачериди взяла Суперкубок Беларуси. В матче за трофей брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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