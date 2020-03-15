Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который недавно привез в киевское "Динамо" трех африканских легионеров – Каргбо, Бенито и Окоро, рассказал, почему, по его мнению, в Европе больше всего коронавирусом заразилось в Италии и Испании. Отметим, что сам Дмитрий Селюк проживает в Барселоне.

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"Сидим дома. На улицах никого нет, – говорит о своей теперешней каталонской жизни в условиях пандемии коронавируса Дмитрий Селюк. – Надо отдать должное людям – что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварешками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера – это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и, соответственно, врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть. Все как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и все"

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"Мне не страшно. Я надеюсь, что все будет хорошо. С другой стороны, еще до коронавируса, я очень негативно воспринимал, когда в ресторане рядом со мной кто-нибудь кашлял, сморкался. Я мог в агрессивной форме отправить этого человека гулять, потому что я сторонник гигиены, самодисциплины. Например, у меня ребенок ходит в школу; туда приходит больной ребенок. Как родители могли его отпустить в школу? Надо, естественно, наказывать таких людей. Больше всего зараженных в Италии и Испании из-за безалаберности. Китайцам сказали – они все дома сидят и не выходят. А итальянцы все гуляют, веселятся, испанцы тоже по ресторанам ходили. Вот сейчас идут новости о том, что коронавирус не любит тепла. Надеемся, что как можно быстрее придет жара, а Италия и Испания теплые страны. Я разговаривал с Африкой – у них там вообще ничего нет. Но тут два варианта: или их не тестируют, или из-за жары", – считает Дмитрий Селюк

"Мне не совсем приятно, когда постоянно идет информация о количестве зараженных: заразилось еще 1000 человек, умерло еще столько-то. Самое неприятное – это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит", – подытожил проживающий в Барселоне Дмитрий Селюк

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Отметим, что, по последним данным, в Италии коронавирусом заболели 21 157 людей (1 441 человек умер), в Испании – 7 798 заболевших (289 умерших).

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