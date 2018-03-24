Почти 100 футбольных фанатов арестовали перед матчем Голландия – Англия

Перед товарищеским матчем в Амстердаме десятки английских фанатов были задержаны за нарушение общественного порядка

Около 90 английских болельщиков были арестованы в Амстердаме перед товарищеским матчем футбольных сборных Нидерландов и Англии, сообщается на официальной странице полиции города в микроблоге в Twitter.

"Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90", – говорится в заявлении полиции.

Как отмечает AFP, большинство фанатов арестованы за нарушение общественного порядка. Голландское ТВ показывало кадры, на которых вооруженные дубинками полицейские при поддержке сотрудников на лошадях пробирались в толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов города. На другом видео видно, как болельщики выбрасывают велосипед с моста на проплывающую лодку.

Встреча, состоявшаяся в Амстердаме в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Напомним, что в другом товарищеском матче в пятницу сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию в испанской Марбелье. На гол Артема Кравца точным ударом ответил Аль Муваллад, итог – 1:1.

Еще в одном поединке встречались участники финальной стадии ЧМ-2018. Сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в Москве на "Лужниках". Все голы были забиты во втором тайме, когда бразильцы увеличили скорости.