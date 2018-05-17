Почти голые: Неймар снялся со своей девушкой в откровенной рекламе

Сегодня, 15:21

Футболист позирует в кадре вместе своей девушкой Бруной Маркезини

Фото twitter
Фото twitter

Самый дорогой футболист мира Неймар принял участие в съемках рекламы для одного из брендов одежды. Вместе с игроком "ПСЖ" в ролике снялась его девушка Бруна Маркезини. На коротком видео парочка позирует в откровенных позах практически обнаженными.

Напомним, что Неймар и Бруна Маркезини встречались с 2012 по 2014 годы. После этого пара разошлась, но в 2016 году Бруна и бразильский футболист возобновили свои отношения. Появился даже слух, что бразилец сделал девушке предложение, но в последствии пара их опровергла, а в скором времени они снова разошлись. Как сообщалось тогда, навсегда.

А в начале 2018 года Неймар и Бруна снова сошлись. Как сообщал тогда The Sun, футболист встретился с бывшей девушкой на предновогодней вечеринке и пламя давней любви вновь вспыхнуло.

Несколько дней назад мы писали, что Неймар возобновил тренировки спустя два с половиной месяца. В нынешнем сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за "ПСЖ". Последний раз форвард выходил на поле 25 февраля.

На днях появилась информация, что Неймар попросил "ПСЖ" продать его в "Реал"Как сообщает Marca, бразилец считает, что его переход в клуб из чемпионата Франции был ошибкой. Отец игрока общался по этому поводу с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи
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Сегодня|Спорт

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