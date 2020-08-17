Почти как Луческу: в составе киевского "Динамо" обнаружился суперполиглот

Испанский форвард Фран Соль в прошлом сезоне забил всего один гол. Зато языков знает в пять раз больше

У испанского нападающего "Динамо" Франа Соля в киевском клубе явно не ладится с голами. Однако публике стал известен очередной неспортивный талант 28-летнего форварда. Судя по тому, что Соль рассказал в интервью португальскому изданию A Bola, именно Франа можно назвать главным полиглотом среди игроков украинской команды.

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"Я никогда не останавливаюсь в своем развитии. Мне легко дается изучение новых языков. Сейчас знаю пять: помимо испанского, это португальский, нидерландский, английский и русский. Это помогает мне достигать своих целей", – заявил Фран Соль

Фран Соль / Фото: AFP

И все-таки с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу Франу Солю пока не сравниться. Новый наставник киевлян, кроме родного румынского языка, владеет итальянским, французским, испанским, португальским, турецким, английским и русским. Правда, на последнем стесняется разговаривать со СМИ.

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Напомним, ранее форвард "Динамо" Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского нападающего, забившего в минувшем сезоне всего один гол, называется "Мадрид 2035". В роли ее главного героя выступает теннисист.

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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