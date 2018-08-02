Почувствуйте разницу: сравнение жесткого нокаута в женском футболе и симуляции Неймара

Сегодня, 13:18

Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии


Поединок между женскими футбольными командами в Австралии ознаменовался эпизодом с попаданием мяча в лицо 18-летней футболистки команды "Портленд Торнс" Элли Карпентер с близкого расстояния. Девушка тут же рухнула на газон, но все же поднялась на ноги и после помощи врачей продолжила поединок.

В сети тут же сравнили нокаут футболистки и смехотворные симуляции лидера сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018. Бразилец во время матча против Мексики изобразил адские боли, хотя соперник лишь слегка наступил ему на ногу.

Зато предыдущее картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.

Также журналисты подсчитали, что Неймар за четыре матча турнира провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Всего против бразильца были нарушены правила 23 раза. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала мирового первенства с командой Мексики – 5 минут 30 секунд.
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Сегодня|Спорт

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