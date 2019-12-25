Под елочку: команда с самым алкогольным названием получила нового тренера

Рубен Аморим/Фото ФК "Брага"

Бывший полузащитник "Бенфики" и сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу". Об это сообщает A Bola. На этом посту он сменил Рикарду Са Пинту. Соглашение с 34-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Аморим с сентября этого года тренировал молодежную команду "Браги". В свое время он сам сыграл за команду 45 матчей и забил 5 мячей. Интересно, что предыдущий коуч "оружейников" Са Пинту возглавил их только в этом году. Под его руководством команда преодолела групповой этап Лиги Европы и весной сыграет в 1/16 финала с шотландским "Рейнджерс". Правда, в чемпионате Португалии после 14 туров занимает только восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 21 балл, а от еврокубковой зоны – на шесть очков.

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