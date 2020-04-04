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Под ежика: Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки

4 апреля, 22:05

Вадим Авдасев

Знаменитый футболист посоветовал оставаться дома, но быть стильными

Звездный португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не унывает на карантине, который проводит на родном острове Мадейра. Сегодня 35-летний футболист поделился видеороликом, в котором его стригут. К слову, Роналду станет первым футболистом, который заработает миллиард.

Подстричь себя Криштиану доверил своей даме – Джорджине Родригес. При этом кто-то из знакомых или детей снимал процесс стрижки, а сам Роналду сначала этого вроде бы как не видел. Но затем посмотрел в камеру, усмехнулся и поднял вверх сразу два больших пальца. А затем подписал видео в соцсетях:

"Оставайтесь дома и держите стиль".

INSTAGRAM

Джорджина стригла своего любимого машинкой. До какой стадии дошел процесс стрижки, пока что точно неизвестно. Хештегом к посту футболист написал: "Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности".

Читайте о том, что на лучшего бомбардира чемпионата Италии установили нереальную цену. "Лацио" ценит Иммобиле выше, чем Роналду.

Смотрите, как Криштиану забивал за "Ювентус" в ворота "Наполи" в чемпионате Италии:

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