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Под грохот взрывов: матч "Барселоны" и "Валенсии" сопровождали кровавые разборки ультрас возле стадиона

25 января, 19:33

Полиция Валенсии не успевала справляться с хаосом, а сам матч выиграли хозяева

Полиция пыталась навести порядки на улицах Валенсии

Полиция пыталась навести порядки на улицах Валенсии / Фото: Reuters

В чемпионате Испании сегодня прошел один из центральных матчей. Как мы сообщали, "Валенсия" обыграла "Барселону" всухую в 21-м туре Ла Лиги. Автогол Альбы и точный удар Макси Гомеса принесли хозяевам победу, а каталонцам – первое поражение при тренере Сетьене.

К сожалению, футбольные баталии сопровождались разборками фанатских группировок на улицах Валенсии. Полиция далеко не всегда успевала навести порядок, а ультрас били друг друга и громили все, что попадалось под руку.

Валенсия Барселона фанатские разборки

Информации о травмированных и ущербе пока что не поступало.

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Победа позволила "Валенсии" подняться с восьмого на пятое место чемпионата Испании. "Барселона" же пока осталась на первой позиции, но имеет на матч больше, чем "Реал". Дуэт лидеров набрал одинаковое количество очков. Мадридцы же свой поединок 21-го тура сыграют в воскресенье в Вальядолиде.

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