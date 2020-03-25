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Под покровом коронавируса Роналду уводят у "Ювентуса" – названы ТОП-2 претендента на Кришти

25 марта, 09:53

Богдан Юрков

5-кратного обладателя "Золотого мяча" зовут к себе "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен"

Под покровом коронавируса нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус", сообщает испанское издание Diario Gol. В услугах португальца заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". Оба клуба уже сделали ему предложение.

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Возможное возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли "красные дьяволы" выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, Криштиану перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт 35-летнего футболиста с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость Роналду порталом Transfermarkt оценивается в 75 млн евро.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Несмотря на возраст, португалец – в полном порядке!

Смотрите, как Роналду забивает в стиле Майкла Джордана

Напомним, недавно мать Роналду перенесла инсульт

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чемпионат Италии Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду псж Ювентус Турин коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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