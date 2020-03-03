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"Под руководством Андрея Шевченко Украина преуспела": тренер Германии доволен жребием в Лиге Наций

3 марта, 20:53

Елена Павлова

В новом сезоне немцы замахнулись на Финал четырех

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги Европы в Лиге А. В сезоне-2020/2021 соперниками немецкой команды стали сборные Украины, Испании и прошлогодний участник Финала четырех, Швейцария.

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"Хорошо, что мы не будем противостоять тем же командам, что и в прошлой Лиге Наций. Нас ждет соседский поединок со Швейцарией, под руководством Андрея Шевченко Украина в последнее время преуспела, а Испания все еще топ-сборная, которая играет на высоком уровне. Мы с нетерпением ждем встреч с этими соперниками. Это будут очень интересные матчи и для нас, и для фанатов", – считает Лев.

Йоахим Лев

Йоахим Лев / Фото: UEFA.com

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"Лига Наций зарекомендовала себя, потому что к соревнованиям относятся очень серьезно, более серьезно, чем к любым товарищеским матчам. Игроки также относятся к этому соревнованию очень серьезно. Это особенно помогает молодым игрокам, если есть цель, которую мы хотим достичь. А мы хотим достичь Финала четырех".

Ранее мы сообщали, Украина в Лиге Наций попала в группу смерти.

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реакция жеребьевка Сборная Украины сборная Германии Йоахим Лев Лига наций Лига наций УЕФА

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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