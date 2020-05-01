Под руководством экспертов: английские клубы хотят завершить текущий сезон

Клубы английской премьер-лиги обсудили возможные шаги по возобновлению сезона-2019/20. Как сообщает пресс-служба АПЛ, клубы подтвердили свое желание завершить текущий сезон, поддерживая честность соревнований и приветствуя поддержку правительства. Приоритетом премьер-лиги остается здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов и болельщиков.

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Отмечается, что лига и клубы рассматривают возможность вернуться к тренировкам и матчам только после официального разрешения правительства и под руководством экспертов. Ранее сообщалось, что АПЛ нацелена на проведение первых матчей чемпионата после длительной паузы 8 июня. И в ближайшее время лига обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.

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