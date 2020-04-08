Под вздохи Роналду его Джорджина сделала ускорение: бодрящее видео из особняка Криштиану

На карантине знаменитый португалец не только поддерживает форму сам, но и стал тренером для своей возлюбленной

5-кратный обладатель "Золотого мяча" Роналду показал, как во время карантина на Мадейре на территории собственного особняка поддерживает форму вместе со своей возлюбленной Джорджиной. Напомним, недавно Криштиану нарушил изоляцию, за что его в Португалии обозвали "животным".

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На видео, которое разместил на своей странице в Instagram Криштиану, можно услышать учащенное дыхание Криштиану: под такое звуковое сопровождение португальца на горку взбегает дама его сердца. "Вай! Вай!" – подбадривает красотку Джорджину нападающий.

А после того, как Джорджина с ее выразительными формами сбегает вниз, свой забег вверх – но уже в куда более резком темпе – выполняет сам Криштиану. "Моя прекрасная партнерша по тренировке", – так подписал видео Роналду.

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Ранее мы писали, что ждет Роналду после коронавируса: по мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет 35-летнему Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст.

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