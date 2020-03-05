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Подарок девушкам: стала известна дата поединка "Ювентус" – "Интер", который был перенесен из-за коронавируса

5 марта, 19:31

Максим Перепелица

Восьмого марта пройдут поединки 26-го тура чемпионата Италии

Матч 26-го тура итальянской Серии A "Ювентус" – "Интер", который был отложен из-за вспышки коронавируса на севере страны, состоится 8 марта. В этот же день пройдут еще четыре несостоявшихся матча 26-го тура: "Парма" – СПАЛ, "Милан" – "Дженоа", "Сампдория" — "Верона" и "Удинезе" – "Фиорентина".

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9 марта сыграют "Сассуоло" – "Брешия". Напомним, что по решению итальянских властей все матчи будут проходить без зрителей. Из-за новых дат проведения этих игр будет сдвинут 27-й тур, матчи которого должны были состояться 7-9 марта.

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Ранее мы сообщали, что матчи чемпионата Италии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Целый месяц клубы обязали проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.

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Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов медики тоже взяли анализы.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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