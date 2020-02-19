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"Подарок" для Йожефа Сабо: названа новая дата возвращения Андрея Ярмоленко в игру

19 февраля, 12:28

Первый матч украинского вингера после травмы должен состояться 29 февраля

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Названа новая дата возвращения в строй украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, команда которого сегодня в поединке чемпионата Англии встречается с "Манчестер Сити". Онлайн Манчестер Сити – Вест Хэм смотреть можно в трансляции у нас на сайте.

Как сообщалось ранее, Ярмоленко не сможет помочь "Вест Хэму" в игре с "МанСити". "Андрей тренируется с командой, чувствует себя лучше, но он все еще находится в процессе восстановления после травмы", – заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

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По его словам, возвращение Андрея Ярмоленко в игру ожидается в последний день зимы – 29 февраля. Интересно, что в этот день состоится домашний матч "Вест Хэма" против "Саутгемптона", в котором команде украинца, борющейся за сохранение прописки в АПЛ, позарез нужна будет победа.

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Кстати, 29 февраля, когда ожидается камбэк Ярмоленко, свой день рождения отмечает Йожеф Сабо – именно он был вице-президентом "Динамо" в декабре 2006 года, когда киевляне пригласили к себе из Чернигова Ярмоленко, получившего тогда прозвище "Мальчик со 130-го километра".

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

А так Андрей забивает за "Вест Хэм"

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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