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Подарок на День влюбленных: фанатку шокировало фото с Месси

17 июня, 19:40

Парень сделал оригинальный подарок своей девушке, сняв в номер в отеле, где жила сборная Аргентины

Месси на тренировке
Месси на тренировке. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в настоящее время находится в Бразилии, где в составе сборной Аргентины участвует в Кубке Америки. Бразильянка Лара является поклонницей Месси и всегда мечтала сфотографироваться с ним. Ее мечта исполнилась 12 июня – в День влюбленных в Бразилии.

Парень девушки Лукас узнал, в каком именно отеле аргентинские футболисты остановятся во время Кубка Америки, и сумел забронировать номер в нем.

"Я хотел сделать особенный подарок на День влюбленных. Зная, что Лара является фанаткой Месси, понимал, что вряд ли можно придумать что-то лучше, чем возможность сфотографироваться с ним. К счастью, у нас все получилось", — рассказал журналистам Лукас, сфотографировавший свою девушку с одним из лучших футболистов мира.

После фотографии с Месси Лара расплакалась и с трудом подбирала слова. Эмоции были настолько сильны, что у нее начали трястись руки. 

"Я не могу в это поверить! Я мечтала о том, чтобы сфотографироваться с ним, и теперь это случилось. Хоть я из Бразилии, на этом Кубке Америки буду поддерживать сборную Аргентины. Из-за Месси я болею и за "Барселону", — рассказала Лара.

На Кубке Америки аргентинцы стартовали с поражения от сборной Колумбии со счетом – 0:2. В рамках группового этапа команда Месси еще сыграет с Парагваем и Катаром.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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sport24.ru

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