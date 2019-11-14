Подарок на юбилей: сборная Англии в 1000-м матче забила семь мячей и вышла на Евро-2020

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Сборная Испании отмечает сегодня двойной праздник. Подопечные Гарета Саутгейта разгромили на своем поле команду Черногории со счетом 7:0 и гарантировал себе путевку а Евро-2020. Случилось это в знаменательный для родоначальников футбола день – сегодня они провели 1000-й матч в своей истории.

Англия – Черногория – 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлен (11), Кейн (18, 24, 37), Рашфорд (30), Шофранац (66, аг), Абрахам (84)

Первый матч в истории англичане провели 30 ноября 1872 года против команды Шотландии (0:0). С тех пор за "трех львов" сыграли 1245 поединка. Кстати, специально к юбилею всем игрокам сборной дали персональный порядковый номер – первый достался первому вратарю команды Роберту Бейкеру, 1245-й – сегодняшнему дебютанту Тайрону Минсу.

Джо Гомес / Фото: Reuters

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За свою историю Англия одержала 569 побед, 241 встречу свела вничью и 190 раз проиграла. На ее счету 2195 забитых голов и 984 – пропущенных. В 1966 году англичане становились чемпионами мира, дважды играли в полуфинале чемпионата Европы, а на недавнем ЧМ-2014 заняли 4-е место.

Что касается Черногории, то они потерпели самое крупное поражение в истории. Ранее самым крупным поражением для балканцев были проигрыши в четыре мяча Украине (0:4), Румынии (0:4) и все той же Англии (1:5). Англичане же в предыдущий раз побеждали с разницей в семь мячей и более 22 марта 2013 (8:0 с Сан-Марино), а вот дома британцы забили семь мячей впервые с 1987 года, когда обыграли Турцию (8:0).

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