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Подарок под елочку: Ирина Морозюк в сексуальном образе встретила Новый Год

2 января, 12:14

Супруга футболиста эффектно позирует на фоне елки

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Супруга бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина в своем стиле отметила Новый год. Девушка нарядилась в сексуальный наряд, состоящий из красных ленточек и кружевного топика, а на голову надела огромный бантик. В образе новогоднего подарка девушка сфотографировалась на фоне елки и поделилась снимком на своей странице в Instagram.

"Всех поздравляю с Новым годом. И пусть те теплые слова, сказанные мне, вернуться вам вдвойне. Всех люблю", – написала под фото Ирина.

Напомним, что недавно Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект. Жена бывшего капитана "Динамо" попросила оценить ее инсталляцию с фруктом. Девушка создала свой вариант нашумевшей инсталляции с бананом, который примотан скотчем к стене. Правда, Ирина примотала клейкой лентой к стене не только банан, но и себя.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Также мы писали, что жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык. Ирина Морозюк не перестает удивлять. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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футбол WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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