Подарок судьбы: 19-летний украинец дебютировал в чемпионате Испании

Сегодня, 08:23

Андрей Лунин провел первый матч в испанской Ла Лиге за "Леганес"

Андрей Лунин выходит на поле. Фото abc.es
Андрей Лунин выходит на поле. Фото abc.es

Наконец-то свершилось! Украинский вратарь Андрей Лунин провел первый матч в чемпионате Испании. Точнее, не весь матч, а лишь пять заключительных минут выездного поединка 12-го тура Ла Лиги с "Жироной", который его "Леганес" закончил вничью 0:0. На 86-й минуте Маурисио Пеллегрино пришлось вынужденно менять основного голкипера команды Ивана Куэльяра – из-за травмы мышц правого бедра. До конца матча 19-летний украинец доиграл без пропущенных мячей.

Ранее Лунин получил шанс показать себя в матче Кубка Испании – 30 октября с "Райо Вальекано". В том поединке "Леганес" на своем поле сыграл вничью – 2:2.

На днях AS сообщила, что мадридский "Реал" может разорвать арендное соглашение с "Леганесом" по украинскому вратарю. Столичный гранд не устраивает минимальное игровое время футболиста. А такое заявление мадридцев возмутило представителей "Леганеса".

Напомним, что в конце августа мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон.

Уже завтра Лунин должен прибыть в лагерь сборной Украины, куда на ноябрьские матчи с командами Словакии и Турции его вызвал Андрей Шевченко.
чемпионат Испании, Леганес, Андрей Лунин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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